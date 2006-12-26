Форвард ”Челси” назвал себя лучшим игроком премьер-лиги

Ивуарийский нападающий лондонского "Челси" Дидье Дрогба назвал себя лучшим футболистом английской премьер-лиги нынешнего сезона, сообщает Setanta Sports.

По словам форварда, который забил уже 17 голов в различных турнирах с начала сезона, он будет удивлен, если в итоге не получит звания "Игрок года". "Это не тщеславие, а действительность", - уверен лидер сборной Кот-д`Ивуара.

"На сегодняшний день я являюсь лучшим игроком лиги. Я показываю лучший футбол в своей карьере", - отметил Дрогба.

Напомним, что именно с Дрогба часто сравнивают украинского нападающего "Челси" Андрея Шевченко, который никак не может обрести свою лучшую форму. В нынешнем сезоне украинец всего шесть раз поразил ворота соперников.

Лента.ру