Кличко и Поветкину установили дедлайн

Украинского боксера-тяжеловеса Владимира КЛИЧКО обязали провести бой с россиянином Александром ПОВЕТКИНЫМ до конца 2010 года, сообщает ИТАР-ТАСС. Такое решение приняла Международная федерация бокса (IBF).

По версии этой организации Владимир КЛИЧКО является чемпионом мира, а А.ПОВЕТКИН - официальным претендентом.

Россиянин должен был встретиться с КЛИЧКО-младшим, который владеет также титулом по версии WBO (Всемирная боксерская организация), еще в конце 2008 года. Однако во время подготовки к поединку А.ПОВЕТКИН получил тяжелую травму голеностопа, и бой отменили.

В декабре 2008 года Владимир КЛИЧКО нокаутировал американца Хасима РАХМАНА, в июне 2009 года - Руслана ЧАГАЕВА из Узбекистана, а его бой с А.ПОВЕТКИНЫМ перенесли на осень 2009 года. Однако этот поединок вновь не состоялся, так как украинец получил травму.

В начале 2010 года Владимир КЛИЧКО должен встретиться с официальным претендентом WBO американцем Эдди ЧЕМБЕРСОМ. По словам украинского боксера, этот поединок состоится не позднее апреля.

Что касается А.ПОВЕТКИНА, то в начале 2010 года он должен провести бой за звание "временного" чемпиона IBF. Одним из наиболее вероятных соперников россиянина называется бывший чемпион мира по версии WBC (Всемирный боксерский совет) нигериец Сэмюэл ПИТЕР.