Шахтер - Тулуза: на кого ставят букмекеры

Донецкий "Шахтер" является фаворитом в матче 3-го тура группового раунда Лиги Европы против "Тулузы" по версии авторитетной букмекерской конторы "William Hill".

На победу украинской команды ставки принимаются как 1,33 к 1 (чем меньше коэффициент, тем больше вероятность события), а победа французов оценивается коэффициентом 7,50. Ничейный результат - 4,20 к 1.

Напомним, сегодня донецкий "Шахтер" и французская "Тулуза" сыграют матч третьего круга группового раунда Лиги Европы сезона 2009/2010. Начало матча в 20:00, прямая трансляция на "Первом национальном".

Лига