Узелков нокаутировал Адамека

Украинский полутяжеловес Вячеслав Узелков отстоял пояс Интерконтинентального чемпиона по версии WBA и сохранил за собой статус официального претендента на титул чемпиона мира по этой версии, нокаутировав Томаса Адамека из Чехии в пятом раунде.

Об этом сообщает "Чемпион".

Украинец захватил инициативу со стартовых секунд боя и уже в первом раунде отправил соперника в нокдаун. Несмотря на это и то, что соперник украинца работал вторым номером, Адамек практически на равных противостоял Узелкову на протяжении следующих двух раундов.

В третьем раунде на канвас ринга упал уже наш соотечественник, но лишь потому, что оступился и не удержал равновесие. Впрочем Узелков отлично доработал трехминутку, безапелляционно выиграв ее концовку.

В четвертом раунде оба боксера немного снизили темп, а уже следующий отрезок боя определил победителя. После еще одного пропущенного левого бокового Адамек оказался в нокдауне, а после добивания Узелкова итальянский рефери боя Джузеппе Квартароне остановил поединок.