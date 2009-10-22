Результаты матчей Лиги чемпионов
Следующий тур - 3-4 ноября
21 октября завершились матчи третьего тура группового раунда Лиги чемпионов
Группа A
Бордо – Бавария 2:1 (Сиани 29, Планюс 41 - Сиани 5 автогол)
Ювентус – Маккаби 1:0 (Кьеллини 48)
После трех туров: Бордо - 7 очков, Ювентус 5, Бавария 4, Маккаби 0
Группа B
Вольфсбург – Бешикташ 0:0
ЦСКА – МЮ 0:1 (Валенсиа 86)
После трех туров: МЮ - 9 очков, Вольфсбург 4, ЦСКА 3, Бешикташ 1
Группа C
Реал – Милан 2:3 (Рауль 19, Дренте 76 - Пирло 62, Пато 66, 88)
Цюрих – Марсель 0:1 (Хайнце 69)
После трех туров: Реал - 6 очков, Милан 6, Цюрих 3, Марсель 3
Группа D
Порту – АПОЭЛ 2:1 (Халк 33, 48 пен. - Перейра 22 автогол)
Челси – Атлетико 4:0 (Калу 41, 52, Лемпард 69, Переа 90 автогол)
После трех туров: Челси - 9 очков, Порту 6, АПОЕЛ 1, Атлетико 1
Напомним, что 20 октября сыграли:
Группа E
Дебрецен – Фиорентина 3:4 (Цвиткович 2, Рудольф 28, Кулибали 88 - Муту 6, 20, Джилардино 10, Сантана 37)
Ливерпуль – Лион 1:2 (Бенаюн 41 - Гоналонс 72, Дельгадо 90)
После трех туров: Лион - 9 очков, Фиорентина 6, Ливерпуль - 3, Дебрецен 0
Группа F
Барселона – Рубин 1:2 (Ибрагимович 48 - Рязанцев 2, Карадениз 73)
Интер – Динамо 2:2 (Станкович 35, Самуэль 47 - Михалик 5, Лусио 40 автогол)
После трех туров: Барселона, Динамо и Рубин - по 4 очка, Интер 3
Группа G
Штутгарт – Севилья 1:3 (Элсон 74 - Скиллачи 23, 72, Хесус Навас)
Глазго Рейнджерс – Униря 1:4 (Рикардо 2 автогол - Биласко 32, Лафферти 49 автогол, Маккалок 59 автогол, Маккалок 65 автогол)
После трех туров: Севилья - 9 очков, Униря 4, Штутгарт 2, Рейнджерс 1
Группа H
Олимпиакос – Стандард 2:1 (Митроглу 43, Столтидис 90 - Камарго 37)
АЗ Алкмаар – Арсенал 1:1 (Мендес 90 - Фабрегас 36)
После трех туров: Арсенал - 7 очков, Олимпиакос 6, АЗ Алкмаар 2, Стандард 1
В матчах четвертого тура встречаются те же соперники, но поменявшись полями. Игры состоятся 3 ноября (группы A-D)
Группа A. Бавария - Бордо, Маккаби - Ювентус
Группа B. Бешикташ - Вольфсбург, МЮ - ЦСКА
Группа C. Милан - Реал, Марсель - Цюрих
Группа D. АПОЭЛ - Порту, Атлетико - Челси
... и 4 ноября (группы E-H)
Группа E. Фиорентина - Дебрецен, Лион - Ливерпуль
Группа F. Рубин - Барселона, Динамо - Интер
Группа G. Севилья - Штутгарт, Униря - Глазго Рейнджерс
Группа H. Стандард - Олимпиакос, Арсенал - АЗ Алкмаар