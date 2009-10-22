Результаты матчей Лиги чемпионов

Следующий тур - 3-4 ноября

21 октября завершились матчи третьего тура группового раунда Лиги чемпионов Группа A Бордо – Бавария 2:1 (Сиани 29, Планюс 41 - Сиани 5 автогол) Ювентус – Маккаби 1:0 (Кьеллини 48) После трех туров: Бордо - 7 очков, Ювентус 5, Бавария 4, Маккаби 0 Группа B Вольфсбург – Бешикташ 0:0 ЦСКА – МЮ 0:1 (Валенсиа 86) После трех туров: МЮ - 9 очков, Вольфсбург 4, ЦСКА 3, Бешикташ 1 Группа C Реал – Милан 2:3 (Рауль 19, Дренте 76 - Пирло 62, Пато 66, 88) Цюрих – Марсель 0:1 (Хайнце 69) После трех туров: Реал - 6 очков, Милан 6, Цюрих 3, Марсель 3 Группа D Порту – АПОЭЛ 2:1 (Халк 33, 48 пен. - Перейра 22 автогол) Челси – Атлетико 4:0 (Калу 41, 52, Лемпард 69, Переа 90 автогол) После трех туров: Челси - 9 очков, Порту 6, АПОЕЛ 1, Атлетико 1 Напомним, что 20 октября сыграли: Группа E Дебрецен – Фиорентина 3:4 (Цвиткович 2, Рудольф 28, Кулибали 88 - Муту 6, 20, Джилардино 10, Сантана 37) Ливерпуль – Лион 1:2 (Бенаюн 41 - Гоналонс 72, Дельгадо 90) После трех туров: Лион - 9 очков, Фиорентина 6, Ливерпуль - 3, Дебрецен 0 Группа F Барселона – Рубин 1:2 (Ибрагимович 48 - Рязанцев 2, Карадениз 73) Интер – Динамо 2:2 (Станкович 35, Самуэль 47 - Михалик 5, Лусио 40 автогол) После трех туров: Барселона, Динамо и Рубин - по 4 очка, Интер 3 Группа G Штутгарт – Севилья 1:3 (Элсон 74 - Скиллачи 23, 72, Хесус Навас) Глазго Рейнджерс – Униря 1:4 (Рикардо 2 автогол - Биласко 32, Лафферти 49 автогол, Маккалок 59 автогол, Маккалок 65 автогол) После трех туров: Севилья - 9 очков, Униря 4, Штутгарт 2, Рейнджерс 1 Группа H Олимпиакос – Стандард 2:1 (Митроглу 43, Столтидис 90 - Камарго 37) АЗ Алкмаар – Арсенал 1:1 (Мендес 90 - Фабрегас 36) После трех туров: Арсенал - 7 очков, Олимпиакос 6, АЗ Алкмаар 2, Стандард 1 В матчах четвертого тура встречаются те же соперники, но поменявшись полями. Игры состоятся 3 ноября (группы A-D) Группа A. Бавария - Бордо, Маккаби - Ювентус Группа B. Бешикташ - Вольфсбург, МЮ - ЦСКА Группа C. Милан - Реал, Марсель - Цюрих Группа D. АПОЭЛ - Порту, Атлетико - Челси ... и 4 ноября (группы E-H) Группа E. Фиорентина - Дебрецен, Лион - Ливерпуль Группа F. Рубин - Барселона, Динамо - Интер Группа G. Севилья - Штутгарт, Униря - Глазго Рейнджерс Группа H. Стандард - Олимпиакос, Арсенал - АЗ Алкмаар

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