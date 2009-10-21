Результаты матчей Лиги чемпионов (группы A-D)
23:35, 21 октября 2009Спорт
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Милан вырвал трудную победу
Завершились матчи третьего тура группового раунда Лиги чемпионов в группах A-D
Группа A
Бордо – Бавария 2:1
Ювентус – Маккаби 1:0
После трех туров: Бордо - 7 очков, Ювентус 5, Бавария 4, Маккаби 0
Группа BВольфсбург – Бешикташ 0:0
ЦСКА – МЮ 0:1
После трех туров: МЮ - 9 очков, Вольфсбург 4, ЦСКА 3, Бешикташ 1
Группа C
Реал – Милан 2:3
Цюрих – Марсель 0:1
После трех туров: Реал - 6 очков, Милан 6, Цюрих 3, Марсель 3
Группа DПорту – АПОЭЛ 2:1
Челси – Атлетико 4:0
После трех туров: Челси - 9 очков, Порту 6, АПОЕЛ 1, Атлетико 1
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