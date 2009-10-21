Результаты матчей Лиги чемпионов (группы A-D)

Милан вырвал трудную победу

Завершились матчи третьего тура группового раунда Лиги чемпионов в группах A-D Группа A Бордо – Бавария 2:1 Ювентус – Маккаби 1:0 После трех туров: Бордо - 7 очков, Ювентус 5, Бавария 4, Маккаби 0 Группа B Вольфсбург – Бешикташ 0:0 ЦСКА – МЮ 0:1 После трех туров: МЮ - 9 очков, Вольфсбург 4, ЦСКА 3, Бешикташ 1 Группа C Реал – Милан 2:3 Цюрих – Марсель 0:1 После трех туров: Реал - 6 очков, Милан 6, Цюрих 3, Марсель 3 Группа D Порту – АПОЭЛ 2:1 Челси – Атлетико 4:0 После трех туров: Челси - 9 очков, Порту 6, АПОЕЛ 1, Атлетико 1

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