Результаты матчей Лиги чемпионов (группы A-D)

23:35, 21 октября 2009
Спорт
2688

Милан вырвал трудную победу

Завершились матчи третьего тура группового раунда Лиги чемпионов в группах A-D

Группа A

Бордо – Бавария 2:1

Ювентус – Маккаби 1:0

После трех туров: Бордо - 7 очков, Ювентус 5, Бавария 4, Маккаби 0

Группа B

Вольфсбург – Бешикташ 0:0

ЦСКА – МЮ 0:1

После трех туров: МЮ - 9 очков, Вольфсбург 4, ЦСКА 3, Бешикташ 1

Группа C

Реал – Милан 2:3

Цюрих – Марсель 0:1

После трех туров: Реал - 6 очков, Милан 6, Цюрих 3, Марсель 3

Группа D

Порту – АПОЭЛ 2:1

Челси – Атлетико 4:0

После трех туров: Челси - 9 очков, Порту 6, АПОЕЛ 1, Атлетико 1

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter