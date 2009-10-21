Газзаев: к сожалению, удачи не было

Как сообщал УНИАН, вчера в матче группового этапа Лиги чемпионов киевское «Динамо» сыграло вничью 2:2 с миланским «Интером». На послематчевой пресс-конференции тренер киевлян Валерий Газзаев так прокомментировал исход встречи:

"Конечно, я доволен игрой команды, но в какой-то степени мне кажется, что удача должна была быть на нашей стороне. К сожалению, её не было. Все практически начинается сначала. Очень сожалею, что мы сыграли вничью. «Динамо» играло с очень хорошей командой, в которой собраны высококлассные игроки, и которыми руководит прекрасный тренер. Тем не менее, думаю, сегодня мы должны больше переживать из-за ничьей. Впереди еще три игры, и в нашей группе, учитывая победу «Рубина» в Барселоне, еще абсолютно ничего не ясно".

"Дело в том, что «Интер» и «Барселона», как бы мы с вами не хорохорились, клубы с богатыми традициями и действительно они изначально считались фаворитами. Но и «Динамо», и «Рубин» пытаются зарекомендовать себя. Изначально наша группа считалась самой сильной, что и подтверждают нынешние результаты, здесь собраны исключительно чемпионы своих стран. Я считаю, что и сегодня «Интер» с «Барселоной» остаются большими грандами. У нас же молодая команда, которая только делает свои первые шаги, многие игроки лишь осваивают для себя большой футбол, и я считаю, что у нас есть перспектива", - цитирует Газзаева официальный сайт ФК «Динамо Киев» .