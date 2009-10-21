ФИФА учредила премию за самый красивый гол

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) во вторник объявила об учреждении премии за самый красивый гол, передает агентство Associated Press. Награда будет носить имя знаменитого венгерского футболиста Ференца Пушкаша (Ferenc Puskas).

Как пояснил президент ФИФА Зепп Блаттер, первый лауреат станет известен на традиционной церемонии награждения лучшего футболиста года "Золотым мячом", которая пройдет 21 декабря 2009 года в Швейцарии.

"Важно хранить память о великих игроках футбола, которые оставили след в истории", - пояснил Блаттер во время визита в Футбольную академию имени Пушкаша, расположенную в городе Фельчут в 40 километрах от Будапешта.

За звание автора самого красивого гола смогут побороться как футболисты, так и футболистки, забившие мячи с июня 2008-го по июль 2009 года. Как пояснили в оргкомитете, самый красивый гол не может быть результатом удачного стечения обстоятельств или ошибки соперника. Кроме того, будет приниматься во внимание уровень матчей, сообщает Лента.ру.

Ференц Пушкаш сделал карьеру в венгерском "Гонведе", за который в 1943-1956 гг. сыграл 432 матча и забил 447 голов. В составе национальной сборной он сыграл 85 матчей, забил 84 гола, стал победителем Олимпиады-1952 и серебряным призером ЧМ-1954.

После венгерских событий 1956 года эмигрировал в Испанию, где в составе мадридского "Реала" трижды завоевывал Кубок европейских чемпионов, а в финале розыгрыша 1959/60 забил четыре гола в ворота "Айнтрахта" (7:3). В 1962 году Пушкаш получил испанское гражданство и сыграл за сборную Испании на ЧМ-1962. Всего за "Реал" венгр провел 370 матчей и забил 329 голов.

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После окончания карьеры футболиста в 1967 году Пушкаш занялся тренерской работой и в сезоне 1970/71 вывел греческий "Панатинаикос" в финал Кубка европейских чемпионов, а в 1991 г. с клубом "Саус Мельбурн Эллас" стал чемпионом Австралии. В 1993 году вернулся в Венгрию, некоторое время был главным тренером национальной команды. В 2002 году будапештский «Непштадион» был при жизни переименован в его честь.

Он скончался в ноябре 2006 года в возрасте 79 лет. Похоронен с национальными почестями в базилике святого Стефана в Будапеште.