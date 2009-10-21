Результаты матчей Лиги чемпионов (группы E-H)

00:02, 21 октября 2009
Спорт
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Особенно отличился Глазго Рейнджерс

Завершились матчи третьего тура группового раунда Лиги чемпионов в группах E-H

Группа E

Дебрецен – Фиорентина 3:4 (Цвиткович 2, Рудольф 28, Кулибали 88 - Муту 6, 20, Джилардино 10, Сантана 37)

Ливерпуль – Лион 1:2 (Бенаюн 41 - Гоналонс 72, Дельгадо 90)

После трех туров: Лион - 9 очков, Фиорентина 6, Ливерпуль - 3, Дебрецен 0

Группа F

Барселона – Рубин 1:2 (Ибрагимович 48 - Рязанцев 2, Карадениз 73)

Интер – Динамо 2:2 (Станкович 35, Самуэль 47 - Михалик 5, Лусио 40 автогол)

После трех туров: Барселона, Динамо и Рубин - по 4 очка, Интер 3

Группа G

Штутгарт – Севилья 1:3 (Элсон 74 - Скиллачи 23, 72, Хесус Навас)

Глазго Рейнджерс – Униря 1:4 (Рикардо 2 автогол - Биласко 32, Лафферти 49 автогол, Маккалок 59 автогол, Маккалок 65 автогол)

После трех туров: Севилья - 9 очков, Униря 4, Штутгарт 2, Рейнджерс 1

Группа H

Олимпиакос – Стандард 2:1 (Митроглу 43, Столтидис 90 - Камарго 37)

АЗ Алкмаар – Арсенал 1:1 (Мендес 90 - Фабрегас 36)

После трех туров: Арсенал - 7 очков, Олимпиакос 6, АЗ Алкмаар 2, Стандард 1

Завтра играют (в скобках набранные очки):

Группа A. Бордо (4) – Бавария (4), Ювентус (2) – Маккаби (0)

Группа B. Вольфсбург (3) – Бешикташ (0), ЦСКА (3) – МЮ (6)

Группа C. Реал (6) – Милан (3), Цюрих (3) – Марсель (0)

Группа D. Порту (3) – АПОЭЛ (1), Челси (6) – Атлетико (1)

 

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