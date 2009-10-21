Результаты матчей Лиги чемпионов (группы E-H)

Особенно отличился Глазго Рейнджерс

Завершились матчи третьего тура группового раунда Лиги чемпионов в группах E-H Группа E Дебрецен – Фиорентина 3:4 (Цвиткович 2, Рудольф 28, Кулибали 88 - Муту 6, 20, Джилардино 10, Сантана 37) Ливерпуль – Лион 1:2 (Бенаюн 41 - Гоналонс 72, Дельгадо 90) После трех туров: Лион - 9 очков, Фиорентина 6, Ливерпуль - 3, Дебрецен 0 Группа F Барселона – Рубин 1:2 (Ибрагимович 48 - Рязанцев 2, Карадениз 73) Интер – Динамо 2:2 (Станкович 35, Самуэль 47 - Михалик 5, Лусио 40 автогол) После трех туров: Барселона, Динамо и Рубин - по 4 очка, Интер 3 Группа G Штутгарт – Севилья 1:3 (Элсон 74 - Скиллачи 23, 72, Хесус Навас) Глазго Рейнджерс – Униря 1:4 (Рикардо 2 автогол - Биласко 32, Лафферти 49 автогол, Маккалок 59 автогол, Маккалок 65 автогол) После трех туров: Севилья - 9 очков, Униря 4, Штутгарт 2, Рейнджерс 1 Группа H Олимпиакос – Стандард 2:1 (Митроглу 43, Столтидис 90 - Камарго 37) АЗ Алкмаар – Арсенал 1:1 (Мендес 90 - Фабрегас 36) После трех туров: Арсенал - 7 очков, Олимпиакос 6, АЗ Алкмаар 2, Стандард 1 Завтра играют (в скобках набранные очки): Группа A. Бордо (4) – Бавария (4), Ювентус (2) – Маккаби (0) Группа B. Вольфсбург (3) – Бешикташ (0), ЦСКА (3) – МЮ (6) Группа C. Реал (6) – Милан (3), Цюрих (3) – Марсель (0) Группа D. Порту (3) – АПОЭЛ (1), Челси (6) – Атлетико (1)

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