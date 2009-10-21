Результаты матчей Лиги чемпионов (группы E-H)
Особенно отличился Глазго Рейнджерс
Завершились матчи третьего тура группового раунда Лиги чемпионов в группах E-H
Группа E
Дебрецен – Фиорентина 3:4 (Цвиткович 2, Рудольф 28, Кулибали 88 - Муту 6, 20, Джилардино 10, Сантана 37)
Ливерпуль – Лион 1:2 (Бенаюн 41 - Гоналонс 72, Дельгадо 90)
После трех туров: Лион - 9 очков, Фиорентина 6, Ливерпуль - 3, Дебрецен 0
Группа F
Барселона – Рубин 1:2 (Ибрагимович 48 - Рязанцев 2, Карадениз 73)
Интер – Динамо 2:2 (Станкович 35, Самуэль 47 - Михалик 5, Лусио 40 автогол)
После трех туров: Барселона, Динамо и Рубин - по 4 очка, Интер 3
Группа GШтутгарт – Севилья 1:3 (Элсон 74 - Скиллачи 23, 72, Хесус Навас)
Глазго Рейнджерс – Униря 1:4 (Рикардо 2 автогол - Биласко 32, Лафферти 49 автогол, Маккалок 59 автогол, Маккалок 65 автогол)
После трех туров: Севилья - 9 очков, Униря 4, Штутгарт 2, Рейнджерс 1
Группа H
Олимпиакос – Стандард 2:1 (Митроглу 43, Столтидис 90 - Камарго 37)
АЗ Алкмаар – Арсенал 1:1 (Мендес 90 - Фабрегас 36)
После трех туров: Арсенал - 7 очков, Олимпиакос 6, АЗ Алкмаар 2, Стандард 1
Завтра играют (в скобках набранные очки):
Группа A. Бордо (4) – Бавария (4), Ювентус (2) – Маккаби (0)
Группа B. Вольфсбург (3) – Бешикташ (0), ЦСКА (3) – МЮ (6)
Группа C. Реал (6) – Милан (3), Цюрих (3) – Марсель (0)
Группа D. Порту (3) – АПОЭЛ (1), Челси (6) – Атлетико (1)