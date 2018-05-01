Кто на самом деле тренер сборной Украины?

На официальном сайте Федерации футбола Украины значится, что главный тренер Алексей Михайличенко... На официальном сайте ФИФА упоминается другое имя...

Реплика Ну, можем перевести дыхание. Жребий оказался благоприятным для сборной Украины и определил для нее соперником в стыковых играх отбора на чемпионат мира по футболу-2010 сборную Греции. Конечно, любого соперника на такой стадии турнира нужно уважать, но все же (спасибо Стивену Пиенару) это не Франция с ее петушиным интернационалом, не Португалия с Криштиану Роналдо, и не Россия с «148-миллионными причинами, чтобы победить».

Значит, теперь следует со всей тщательностью подготовиться к двум бесспорно важнейшим матчам отборочного цикла. Если согласимся с тем, что здесь мелочей, простите за банальность, не должно быть, то начнем с главного тренера национальной сборной Украины – Алексея Михайличенко. Или, точнее – с написания его имени и фамилии, которая фигурирует во всех протоколах международных матчей.

На официальном сайте Федерации футбола Украины значится, что главным тренером национальной сборной является Алексей Михайличенко, заслуженный мастер спорта, украинец. В англоязычной версии сайта он назван – Oleksiy Mykhailychenko, и, очевидно, именно такой должен быть транслитерация имени и фамилии тренера сборной Украины, именно этот вариант должна подавать в протоколы украинская сторона и следить за правильным соблюдением его.

Между тем, во время телетрансляции отборочного матча из Андорры с удивлением заметил в титрах, что тренером сборной Украины значится Alexei Mikhailichenko.

Дальше – больше. На официальном сайте ФИФА, в его англоязычной версии, сообщается, что на процедуре жеребьевки 19 октября в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе среди других присутствовали главные тренеры «Carlos Queiroz (Portugal), Matjaz Kek (Slovenia), Miroslav Blazevic (Bosnia Herzegovina) and Alexei Mikhailichenko (Ukraine)».

Простите за навязчивость, но мне лично как-то непонятно, кто же все-таки представляет нашу сборную – Alexei Mikhailichenko или Oleksiy Mykhailychenko, – и во-вторых, почему возникают такие разночтения?

В украинском информационном пространстве утвердилась традиция передавать фамилии иностранных спортсменов в очень точной транскрипции. Наши спортивные комментаторы подчеркнуто аккуратно произносят: Николай Давиденко, Роман Ерёменко, Александр Шагойко и т.д. Хотя это и противоречит правилам передачи славянских имен, закрепленным в правописании.

Но почему мы должны транскрибировать украинские имена через посредничество другого языка?

Известно, что болельщики дают своим любимым футболистам вымышленные прозвища, которые порой заменяют родную фамилию спортсмена. Пеле в действительности при рождении получил другое имя, но впоследствии охотно принял псевдо, под которым его узнал целый мир. И свою автобиографичную книжку назвал вполне определенно «Я – Пеле».

Может, и наш уважаемый главный тренер национальной сборной Украины скажет когда-нибудь: я – Алексей Михайличенко, так и запишите.

А пока еще желаем всем Олексиям в нашей сборной, и Андриям, и Сергиям, и Артемам, в конечном итоге, всем, кому выпала честь надеть сине-желтые футболки, безусловно успешного выступления в поединках плей-офф.

Они этого достойны!

Олег Савицкий