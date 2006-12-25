Умерла легендарная советская гимнастка Елена Мухина (фото)
18:54, 25 декабря 2006Спорт
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Чемпионке мира было 46 лет
На 46 году жизни скончалась знаменитая советская гимнастка Елена Мухина. Легенда этого вида спорта и его трагедия, Муха, как звали ее подруги, была абсолютной чемпионкой мира, ей единственной удалось в свое время опередить непобедимую румынку Надю Команечи. Незадолго до Олимпиады в Москве Лена на тренировке упала и сломала шейный позвонок. 26 лет она провела в инвалидном кресле.
За год до этого Международная федерация спортивной гимнастики присвоила изобретенному ей сложнейшему элементу официальное название «петля Мухиной».
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