Блохин: нам повезло с жеребьевкой

Вчера в Цюрихе, с легкой руки игрока сборной ЮАР Стивена Пиенаара, Украина получила соперника по матчам плей-офф к чемпионату мира-2010. Им стала та сборная, которую больше всего хотели болельщики – команда Греции.

Правда, наставник нашей сборной – Алексей Михайличенко, который лично присутствовал на жеребьевке, не спешит радоваться. «Плей-офф – это кульминация отбора, и дойти до этой стадии могли только сильные команды, – считает тренер. – Для нас не было большой разницы, кто именно станет соперником – Греция или другая команда».

А вот экс-тренер нашей сборной Олег Блохин, с которым Украина добилась пока что самых громких успехов, практически был уверен в том, что нам попадется сборная Греции. Под руководством Блохина Украина дважды играла с Грецией (1:1 в Киеве и 1:0 в Афинах).

– Да, мы обыгрывали команду Греции, но с тех пор много воды утекло, – говорит Олег Владимирович. – От того состава у греков, наверное, не осталось и половины команды. Легкими эти игры для нашей команды не будут. Хотя у греков сейчас происходит смена поколений, а это не безболезненный процесс.

– Это самый удачный вариант для нас?

– Конечно, на фоне остальных возможных соперников греки выглядят послабее, но заранее у них выигрывать не стоит. Хотя, еще до жеребьевки я был уверен, что нам попадется сборная Греции.

- Можно ли говорить о нашем фарте?

– Не люблю это слово. Но без фарта в футболе, как и в жизни, никуда. Если вспоминать тот отборочный цикл, когда мы играли с греками, то в киевском матче повезло им, на выезде – нам. В Афинах мы сдержали атаки греков, дождались своего момента, и Андрей Гусин в концовке матча принес нам победу. На сегодняшний день нам повезло с жеребьевкой. Было бы неплохо, чтобы нам еще повезло и в матчах плей-офф.

К слову, первый матч 14 ноября наша сборная сыграет на выезде. Ответный поединок – 18 ноября.

Город, в котором наша сборная проведет домашний матч против греков, еще не определен. И если вначале в числе претендентов на проведение поединка рассматривались Львов, Донецк и Харьков, то сейчас выбор сузился до двух последних городов. Об этом заявил президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис. «Учитывая вместимость стадионов, их современность, а также другие факторы, мы будем играть с греками или в Донецке, или в Харькове», – цитирует Суркиса официальный сайт ФФУ.

А вот будущие соперники нашей сборной не слишком довольны жеребьевкой. «Украина – трудный соперник, но все зависит от нас, – заявил наставник сборной Греции Отто Рехагель. – Считаю, что наши шансы на билет в ЮАР 50 на 50». А капитан греков – Ангелос Харистеас и вовсе был недоволен результатами жеребьевки. «Украина – самый сложный соперник из тех, которые могли нам выпасть, – говорит Харистеас. – В этих двух матчах каждой команде будет трудно, это очень важные игры и на кону очень большой приз. Украина, так же, как и Босния с Герцеговиной, худшее, что могло быть. Но Греция очень давно не была на мундиале, поэтому мы очень хотим и, уверен, сможем пройти Украину».

Сборная Украины четырежды встречалась с командой Греции в официальных матчах. Дважды выигрывали наши ребята, один поединок завершился вничью и еще в одном матче победу праздновали греки.

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