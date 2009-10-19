Определился соперник сборной Украины в плей-офф ЧМ-2010
15:10, 19 октября 2009Спорт
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Стыковые матчи пройдут 14 и 18 ноября
Соперником сборной Украины по футболу за выход в финальный раунд Чемпионата мира 2010 года будет Греция.
Жеребьевка пар плей-офф состоялась сегодня в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе (Швейцария)
Стыковые матчи пройдут 14 и 18 ноября.
Результаты жеребьевки по Европе:
Ирландия - Франция
Португалия - Босния и Герцеговина
Греция - УкраинаРоссия - Словения
Стыковые матчи пройдут 14 и 18 ноября. Первый матч украинцы будут играть на выезде.
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