Определился соперник сборной Украины в плей-офф ЧМ-2010

Соперником сборной Украины по футболу за выход в финальный раунд Чемпионата мира 2010 года будет Греция.

Жеребьевка пар плей-офф состоялась сегодня в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе (Швейцария)

Стыковые матчи пройдут 14 и 18 ноября.

Результаты жеребьевки по Европе:

Ирландия - Франция

Португалия - Босния и Герцеговина

Греция - Украина Россия - Словения

Стыковые матчи пройдут 14 и 18 ноября. Первый матч украинцы будут играть на выезде.