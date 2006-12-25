Роналдо избавился от лишних килограммов (фото)

Бразильские журналисты из издания Folha de Sao Paulo в очередной раз затронули тему лишнего веса лучшего бомбардира в истории чемпионатов мира, форварда "Реала" и сборной Бразилии Роналдо. Журналисты отметили, что нападающий, который приехал в Бразилию на рождественские каникулы, избавился от живота.

"Роналдо в отличной форме – у него нет живота, который не давал ему играть в полную силу на чемпионате мира в Германии", - приводит выдержку из бразильской газеты агентство AFP. За последний год в прессе не раз поднимался вопрос о том, что Роналдо имеет лишний вес. В Испании одного из лучших нападающих в истории мирового футбола даже прозвали "El Gordo" (один из вариантов перевода – "Толстяк").

Сам нападающий на одной из последних пресс-конференций призвал прекратить обсуждать его вес. "Когда я забиваю, независимо от того, в какой форме я нахожусь – меня хвалят все подряд, когда я ухожу с поля без забитого мяча – я становлюсь жирным. Это просто невыносимо", - сказал 30-летний форвард.

Лента.ру