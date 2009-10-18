Результаты 10-го тура Чемпионата Украины по футболу

Сегодняшними матчами завершился 10-й тур Чемпионата Украины по футболу

Таврия - Арсенал 2:2 (Идахор 47, Гигиадзе 60 пен. - Ещенко 14, Воробей 52)

Шахтер - Карпаты 5:1 (Фернандиньо 6 пен., 58, Жадсон 14 пен., Луис Адриано 77 пен., 87 - Голодюк 68)

Ильичевец - Металлист 0:2 (Жажа 6, 58)

Напомним, что вчера сыграли:

Динамо - Оболонь 2:1 (Милевский 73, Шевченко 79 - Яворский 72)

Черноморец - Закарпатье 2:0 (Ребенок 25, Мельник 28)

Кривбасс - Заря 4:0 (Максимов 13, 40; Бартулович 68, 77)

Ворскла - Металлург Д 1:2 (Маркоски 12 - Сержио 80, Мхитарян 90 + 2)

Металлург З - Днепр 1:3 (Полевой 49 – Ротань 5, Селезнев 26, Гоменюк 28)

Таким образом положение первых четырех команд не изменилось: Динамо 28 очков, Шахтер - 24, Днепр - 21, Металлист - 20, - и лишь Таврия (17) пропустила вперед Металлург Д - 18.

Карпаты - 15, Ильичевец - 14, Оболонь - 12, Арсенал - 10, Ворскла - 9, Черноморец и Заря - по 8, Металлург 3 - 7, Закарпатье - 6, Кривбасс - 4 (из которых три - первый выигрыш в сезоне).