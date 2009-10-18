Завтра жеребьевка пар плей-офф ЧМ-2010

Соперниками сборной Украины по футболу за выход в финальный раунд Чемпионата мира 2010 года могут быть Россия, Франция, Португалия или Греция.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

Как известно, четыре путевки в финальный раунд ЧМ-2010 в стыковых матчах 14 и 18 ноября разыграют сборные Украины, Словении, Боснии и Герцеговины, Ирландии, Португалии, Греции, России и Франции.

Жеребьевка пар плей-офф состоится в Цюрихе 19 октября в 15.00 по киевскому времени. На жеребьевке будут присутствовать президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС и главный тренер национальной сборной Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО.

В соответствии с обновленным ФИФА рейтинг-листом национальных команд, сборная Украина поднялась с 25-й ступеньки на 22-ю в рейтинге.

Следовательно, во время жеребьевки поединков плей-офф за путевку на финальную часть ЧМ-2010 наша команда будет находиться в группе несеянных вместе с Ирландией (34-е место), Боснией и Герцеговиной (42-е) и Словенией (49-е). В то время как Франция (9-е), Португалия (10-е), Россия (12-е) и Греция (16-е) составят сеянную группу.

Поскольку пары будут распределяться по принципу “сеянные–несеянные”, сборная Украины в стыковых матчах не встретится с Ирландией, Боснией и Герцеговиной, Словенией.