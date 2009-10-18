Результаты 9-го тура английской Премьер-лиги

В Англии в разгаре 9-тый тур национального чемпионата по футболу. Лондонский Челси проигрывает на выезде Астон Вилле и теряет лидерство в Премьер-лиге.

Астон Вилла - Челси 2:1 (Данн 33, Коллинс 52 – Дрогба 15)

Манчестер Юнайтед - Болтон 2:1 (Найт 4 авт., Валенсия 33 – Тэйлор 75)

Сандерленд - Ливерпуль 1:0 (Бент 5)

Сток Сити - Вест Хэм 2:1 (Битти 10 пен., 69 – Апсон 34)

Портсмут - Тоттенхэм 1:2 (Боатенг 59 – Кинг 29, Дефо 45)

Арсенал - Бирмингем 3:1 (ван Перси 15, Диаби 17, Аршавин 84 – Бойер 28)

Эвертон - Вулверхэмптон 1:1 (Билялетдинов 88 – Дойл 75)

Впереди - еще три матча: сегодня играют Блэкберн - Бернли, Уиган - Манчестер Сити. Завершится тур в понедельник матчем Фулхэм - Халл Сити.