Динамо не без труда обыгрывает Оболонь

Завершился последний на сегодня матч 10-го тура Чемпионата Украины по футболу. Киевские динамовцы, для которых эта игра была последней репетицией перед матчем ЛЧ с Интером, не без труда обыграли столичных "пивоваров". Для того, чтобы "пробудиться" для активных действий, бело-синим понадобился пропущенный гол.

Украина. Премьер-лига. 10 тур

Динамо Киев - Оболонь 2:1 (Милевский 73, Шевченко 79 - Яворский 72)

Результаты других матчей:

Черноморец - Закарпатье 2 : 0 (Ребенок 25, Мельник 28)

Кривбасс - Заря 4 : 0 (Максимов 13, 40; Бартулович 68, 77)

Ворскла - Металлург Д 1 : 2 (Маркоски 12 - Сержио 80, Мхитарян 92)

Металлург З - Днепр 1 : 3 (Полевой 49 – Ротань 5, Селезнев 26, Гоменюк 28)

Завтра состоятся еще три поединка: Шахтер - Карпаты, Ильичевец - Металлист, Таврия - Арсенал.