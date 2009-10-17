Результаты матчей 10-го тура Чемпионата Украины по футболу
19:02, 17 октября 2009Спорт
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Кривбасс "вынес" Зарю
Сегодня - первый игровой день 10-го тура Чемпионата Украины по футболу. Среди результатов игр, завершившихся на данный момент, можно отметить разгром Зари, учиненный Кривбассом, и проигрыш Ворсклы (подопечные Павлова умудрились пропустить два гола в концовке матча).
Украина. Премьер-лига. 10 тур
Черноморец - Закарпатье 2 : 0 (Ребенок 25, Мельник 28)
Кривбасс - Заря 4 : 0 (Максимов 13, 40; Бартулович 68, 77)
Ворскла - Металлург Д 1 : 2 (Маркоски 12 - Сержио 80, Мхитарян 92)
Металлург З - Днепр 1 : 3 (Полевой 49 – Ротань 5, Селезнев 26, Гоменюк 28)
В эти минуты стартует последний на сегодня поединок - Динамо - Оболонь.
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