Результаты матчей 10-го тура Чемпионата Украины по футболу

Сегодня - первый игровой день 10-го тура Чемпионата Украины по футболу. Среди результатов игр, завершившихся на данный момент, можно отметить разгром Зари, учиненный Кривбассом, и проигрыш Ворсклы (подопечные Павлова умудрились пропустить два гола в концовке матча).

Украина. Премьер-лига. 10 тур

Черноморец - Закарпатье 2 : 0 (Ребенок 25, Мельник 28)

Кривбасс - Заря 4 : 0 (Максимов 13, 40; Бартулович 68, 77)

Ворскла - Металлург Д 1 : 2 (Маркоски 12 - Сержио 80, Мхитарян 92)

Металлург З - Днепр 1 : 3 (Полевой 49 – Ротань 5, Селезнев 26, Гоменюк 28)

В эти минуты стартует последний на сегодня поединок - Динамо - Оболонь.