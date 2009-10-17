Газзаев оштрафовал Алиева на 30 тысяч долларов

Возмущение Александра Алиева своим непопаданием в основу "Динамо" получило ответную реакцию руководства клуба. Как сообщалось, полузащитник публично выразил обиду из-за того, что ему не нашлось места в составе команды, полетевшей на матч в Барселону, а также добавил, что если он и дальше не будет играть в "Динамо", то согласен будет разговаривать с представителями "Локомотива" о переходе в этот московский клуб. Как стало известно газете "Сегодня", на днях на общем собрании команды Алиеву объявили о том, что за некорректные высказывания в адрес партнеров и тренеров, которые нанесли вред репутации и имиджу клуба, он оштрафован на сумму $30 тысяч.