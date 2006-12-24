Абрамович больше не будет покупать звезд для Челси

Российский бизнесмен-миллиардер Роман Абрамович, владеющий футбольной командой "Челси", заявил, что более не намерен тратить бешеные деньги на покупку звезд.

Как сообщает ВВС, отныне он делает ставку на воспитанников академии "Челси".

"Наша тактика изменилась, и теперь мы будем рассчитывать в большей степени на выпускников своей академии, в которых мы немало вложились. Мы надеемся, что этот проект даст свои плоды, - заявил Абрамович в интервью газете The Observer. - Отныне мы будем тратить гораздо меньше денег на трансферном рынке".

Абрамович признался, что имеет право голоса при покупке того или иного футболиста, но, настаивает, что последнее слово все равно остается за главным тренером Жозе Моуринью. "Я не занимаюсь селекционной политикой команды. Конечно, я не могу сказать, что вообще не играю никакой роли в трансферной жизни клуба, но подчеркну, что мое положение в этой сфере ниже, чем у тренеров", - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, какие отношения его связывают с Жозе Моуринью, Абрамович ответил: "Нас нельзя назвать закадычными друзьями, но отношения у нас достаточно теплые. В общем, я отношусь к нему (к Моуринью) с огромным уважением".

После 19 туров чемпионата Англии "Челси" идет на втором месте, уступая два очка "Манчестер Юнайтед".

РИА "Новости"