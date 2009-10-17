Назван чемпион мира по футболу (U-20)

Сборная Ганы по футболу стала чемпионом мира в возрастной категории до 20 лет.

В финале чемпионата, проходившего в Египте, ганцы в серии пенальти со счетом 4:3 переиграли сборную Бразилии. В основное и дополнительное время забитых голов зрители не увидели, а в серии послематчевых пенальти были биты фавориты турнира, пишет Football.ua.

Африканцы играли в меньшинстве около часа, поскольку на 37-й минуте был удален защитник Даниэль Аддо. Героем встречи следует признать вратаря Даниэля Агуэя, который совершил немало "сэйвов" с игры и парировал два бразильских пенальти в послематчевой серии.

Ранее молодежная сборная Ганы дважды доходила до финала, в 1993 году в Сиднее африканцы уступили золото как раз бразильцам, четырехкратным чемпионам мира в этой возрастной категории, напоминает РИА "Новости".

Чемпионаты мира для футболистов не старше 20 лет проводятся с 1977 года, тогда победителем турнира стала сборная СССР. Шесть раз золото первенства, которое ФИФА организует раз в два года, доставалось аргентинцам.