ФИФА может наказать Марадону за оскорбления

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о начале расследования инцидента с участием главного тренера сборной Аргентины Диего Марадоны, который позволил себе нецензурные высказывания в адрес своих критиков, сообщает в пятницу агентство Франс Пресс.

В минувшую среду аргентинцы обыграли команду Уругвая (1:0) на финише отборочного цикла ЧМ-2010 и с трудом завоевали прямую путевку на мировое первенство. Сразу после матча Марадона решил ответить всем, кто критиковал его работу по ходу турнира.

"У нас не остается другого выбора, кроме как начать дисциплинарное разбирательство в отношении тренера сборной Аргентины", - заявил президент ФИФА Зепп Блаттер.

Аргентинские спортивные СМИ нередко критиковали Марадону в связи с неудачами национальной команды в отборочном турнире, что привело к обострению отношений между тренером и журналистами. Теперь легенде мирового футбола грозят санкции от простого предупреждения до дисквалификации на несколько матчей, сообщает РИА "Новости", цитируя Reuters.