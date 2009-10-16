Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на три позиции, но...

В новом рейтинге ФИФА, который был обнародован 16 октября, национальная сборная Украины поднялась на три ступеньки.

А это значит, что в стыковых матчах за выход на Чемпионат мира-2010 украинцы будут несеянными.

Продолжает возглавлять рейтинг лучших команд мира сборная Бразилии. Испания идет второй, а Нидерланды - третьи.

Что же касается соперников Украины, которые могут попасться в плей-офф, то Португалия вошла в десятку, поднявшись сразу на 7 ступенек; Россия потеряла шесть пунктов и теперь 12; Франция отвоевала одну позицию, переместившись на 9 место; Греция снизилась на четыре ступеньки и стала 16.

Рейтинг ФИФА

1 (1). Бразилия - 1632 очка

2 (2). Испания - 1629

3 (3). Нидерланды - 1340

4 (4). Италия - 1215

5 (4). Германия - 1161

6 (8). Аргентина - 1103

7 (7). Англия - 1101

8 (9). Хорватия - 1087

9 (10). Франция - 1049

10 (17) Португалия - 1042

...12 (6). Россия - 982

...16 (12). Греция - 921

...22 (25). УКРАИНА - 857

...34 (38). Ирландия - 755

...42 (46). Босния и Герцеговина - 721

...49 (54). Словения - 663

Курсивом выделены команды, которые будут играть в плей-оффе.

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