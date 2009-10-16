Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на три позиции, но...
Россия потеряла шесть пунктов
В новом рейтинге ФИФА, который был обнародован 16 октября, национальная сборная Украины поднялась на три ступеньки.
А это значит, что в стыковых матчах за выход на Чемпионат мира-2010 украинцы будут несеянными.
Продолжает возглавлять рейтинг лучших команд мира сборная Бразилии. Испания идет второй, а Нидерланды - третьи.
Что же касается соперников Украины, которые могут попасться в плей-офф, то Португалия вошла в десятку, поднявшись сразу на 7 ступенек; Россия потеряла шесть пунктов и теперь 12; Франция отвоевала одну позицию, переместившись на 9 место; Греция снизилась на четыре ступеньки и стала 16.
Рейтинг ФИФА
1 (1). Бразилия - 1632 очка
2 (2). Испания - 1629
3 (3). Нидерланды - 1340
4 (4). Италия - 1215
5 (4). Германия - 1161
6 (8). Аргентина - 1103
7 (7). Англия - 1101
8 (9). Хорватия - 1087
9 (10). Франция - 1049
10 (17) Португалия - 1042
...12 (6). Россия - 982
...16 (12). Греция - 921
...22 (25). УКРАИНА - 857
...34 (38). Ирландия - 755
...42 (46). Босния и Герцеговина - 721
...49 (54). Словения - 663
Курсивом выделены команды, которые будут играть в плей-оффе.