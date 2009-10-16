В Харькове усилят наблюдение за болельщиками

На харьковском стадионе «Металлист» планируется оборудование специального диспетчерского пункта для контроля текущей обстановки на стадионе и принятия оперативных решений, касающихся проведения матчей.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом сегодня на совещании, которое проходило под председательством заместителя председателя ОГА Сергея СТОРОЖЕНКО на стадионе «Металлист», договорились начальник Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Андрей МУХАТАЕВ и начальник Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Харьковской области Анатолий СЛИПЧЕНКО, а также руководители ряда других ведомств.

«Попадая на наш красавец-стадион, харьковчане и гости Харькова должны ощущать праздничную атмосферу. Люди хотят получать удовольствие не только от футбола, но и от окружающей обстановки, которая в значительной мере зависит от четкой работы сотрудников правоохранительных органов. На сегодняшнем совещании были приняты решения, которые позволят нам достичь самых высоких стандартов в обеспечении безопасности и комфорта всем посетителям стадиона «Металлист», - сказал С.СТОРОЖЕНКО.