Михайличенко успокаивает: команды в плей-офф не сильнее Англии

Главный тренер национальной сборной Украины Алексей Михайличенко считает, что в стыковых матчах плей-офф на ЧМ-2010 сине-желтых ждут соперники не сильнее сборной Англии, которую им уже приходилось побеждать.

"Закончился отборочный цикл, и несмотря на то, что у нас и в самом деле была очень непростая группа, мы все-таки смогли достойно выступить и теперь продолжим борьбу за выход в финальную часть чемпионата мира

Это очень важно. Хочу всех поздравить - и команду, и болельщиков с этим результатом. Казалось бы, одна ноша с плеч упала, но нас уже ждет другая. Будем готовиться к плей-офф, а последние игры, которые мы провели, думаю, придадут уверенности в своих силах и молодым ребятам, и опытным футболистам.

Команды, которые ждут нас в плей-офф, вряд ли будут сильнее, чем сборная Англии. А мы на собственном опыте убедились, что с такими командами играть можно и нужно. И их нужно побеждать. Поэтому будем ждать результатов жеребьевки. Очень хорошо, что снова все будет зависеть от нас. Это очень важно. Свою судьбу мы будем решать своими руками, а точнее ногами. А самое главное - головой", - сказал тренер.

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