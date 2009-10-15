Ушел из жизни выдающийся украинский тренер

В вечер на Покрова, 14 октября, на 87 году жизни после тяжелой болезни умер мастер спорта, заслуженный тренер Украины Виктор Степанович Жилин. Правый крайний нападающий «Динамо» 40-50-х годов, он стал лучшим бомбардиром команды в 1949 году. Потом долго лечился после тяжелой травмы, и в 1951 году сыграл прекрасный сезон в ленинградском «Зените». Несмотря на прекрасную игру в «Зените», Виктор Степанович сразу же откликнулся на приглашение вернуться в «Динамо» и помог команде завоевать серебряные медали чемпионата СССР 1952 года. В целом в составе команды киевского «Динамо» Жилин провел 97 матчей, забил 17 голов. После двух сезонов в «Даугаве» и ОБО (Киев), Жилин завершил игровые выступления и получил высшее образование в Институте физкультуры, закончил Высшую школу тренеров.

В молодом «тренерском» возрасте вместе с другими выдающимися динамовцами Щегоцким и Идзковским был в числе основателей винницкого «Локомотива», позже дважды привел эту команду к победе в чемпионате УССР. Также тренировал харьковский «Авангард», кировоградскую «Звезду», житомирский «Автомобилист», одесский «Черноморец», запорожский «Металлург», иванофранковський «Спартак», криворожский «Кривбас», черкасский «Днепр». Последние почти 30 лет своей жизни отдал бородянскому футболу, приведя «Машиностроитель» к победе в Кубке УССР, а «Систему-Борекс» - в первую национальную лигу. Последнее свершение сделал в 79-летнем возрасте!

ФК Динамо Киев