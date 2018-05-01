ЧМ-2010: украинцы бьют «коммунальщиков» в Андорре и срывают джек-пот

По общему туристическому мнению главными прелестями Андорры являются горнолыжные трассы, гольф-клубы и дешевый виски, по 7-8 евро за 0,7 л., между прочим. Среди достойных внимания мест, которые стоит посетить в столице (до дегустации виски), вспоминают некий исторический дом Сет Панис (Ларец на семи замках), где когда-то сохранялись важнейшие государственные документы Андорры.

Довчера и вся игра национальной сборной Андорры казалась нам тоже построенной на сплошных замках. Крепкая, дисциплинированная оборона, преимущественно защитная тактика делала эту команду очень неприятным соперником для всех сборных, которые выходили против андоррцев на их коммунальном стадионе.

Однако вчера сборная Украины развенчала все мифы вокруг тамошнего футбола. Ларец Андорры развалился и в нем не оказалось ничего страшного. Поле было вполне в удовлетворительном состоянии, по крайней мере, не хуже, чем в Добромиле, а относительно грубой игры - так наши сразу показали, что тоже знают как это делается.

Перед сборной Украины стояла лишь одна задача - победить и тем самым предпринять последний, решающий шаг в отборочном турнире на чемпионат мира 2010. Ну, еще потешить наших болельщиков, присутствие которых стало приятной неожиданностью в чужой и далекой столице.

Необходимость достигать победного результата, причем во второй игре подряд, могла психологически давить на игроков сборной, быть обременительным обстоятельством, особенно если учесть достаточно скромные до сих пор достижения наших в атаке.

Водопада голов не ждали, но сейчас можем с облегчением констатировать: украинцы сорвали джек-пот в Андорре и эффектным финишным рывком вышли на второе место в своей группе.

6:0 против «коммунальщиков», конечно, не шедевр, особенно нечего здесь анализировать («фирменная» защита хозяев посыпалась, едва им приспичило пойти отыгрываться), но, во-первых, побеждать всегда приятно, а, во-вторых, полезно. Для самоутверждения, для болельщиков (в вышиванках и без), для рейтинга, для истории, да и соперникам будущим пусть приснится лишний раз, как Шева ведет наш молодняк в атаку, как сам в лучшем своем стиле разрывает защиту...

А теперь подведем некоторые итоги выступлений сборной Украины на пути к Африке на ЧМ-2010: кто играл, кто забивал, кто что сделал.

В шестой отборочной группе национальная сборная Украины провела 10 матчей, в которых главный тренер А.Михайличенко использовал 31 игрока.

Вратари:

Пятов - 9 матчей (5 мячей пропущено)

Богуш - 1 (1).

Защита и полузащита:

Назаренко - 9 (5 мячей забито)

Тимощук - 9

Чигринский - 6

Шевчук - 6

Гай - 6 (1)

Михалик - 5

Алиев - 5

Мандзюк - 4

Калиниченко - 4

Ярмоленко - 4 ( 2)

Ярмаш - 4

Кучер - 4

Гусев - 4 (1)

Кобин - 4

Ротань - 3

Ярмаш -3,

Кравченко - 3

Ракицкий -2 ( 1),

Хачериди - 2

Русол - 2

Левченко - 2

Голайдо -2,

Валяев -1,

Слюсар - 1.

Нападающие:

Шевченко - 9 (6)

Милевский - 8 (2)

Селезнёв - 6 (2)

Воронин - 6

Гоменюк - 2.

8 игроков делегировало в сборную киевское «Динамо», 7 - «Шахтер», 5 - «Днепр», остальные - «Металлист», «Ворскла», «Таврия».

Больше всего зрителей пришло на матч Англия - Украина 1 апреля 2009 г. в Лондоне на «Уэмбли» - 87548, меньше всего - в Андорре (приблизительно пару сотен, не больше).

Год назад в первом отборочном матче против Беларуси на поле львовского стадиона «Украина» вышли: Пятов, Тимощук, Ярмаш, Русол, Калиниченко, Алиев, Воронин, Селезнев, Шевчук, Милевский, Шевченко, Кравченко, Михалик, Назаренко.

Вчера против Андорры играли 7 футболистов из этого списка, причем заметно, что на протяжении года А.Михайличенко приходилось перестраивать прежде всего линии защиты и полузащиты.

Из-за травм выпадали из обоймы Чигринский, Гусев и Михалик. Калиниченко, Шевчук и Ярмаш на каком-то этапе, очевидно, перестали удовлетворять требования тренера, а Кравченко играл в сборной лишь в прошлом году, пока не перешел из «Ворсклы» в «Динамо» (повысил уровень, как говорится). Не произвела впечатления связка Слюсар-Валяев, которая появилась лишь в одном матче против Англии.

Однако на этих позициях замены находились, и неожиданно довольно удачные, если вспомнить дебюты Кобина, Хачериди, Ракицкого, Ярмоленко.

Значительно более ограниченным был выбор игроков нападения, вот что существенно. Здесь видим знакомые все лица, причем Шевченко в сборной, подумать только, с 1995 года, Милевский - с 2006. Замены им не находится, рассчитывать можно разве что на Селезнева. Ни Гладкий, ни Девич не смогли закрепиться в сборной, хотя такой шанс им открывался еще в начале работы Михайличенко в главной сборной. Воронин в этом отборе вообще не забивал - не сложилось.

Проблема нападающих, соответственно, и поиска вариантов игры в атаке для сборной довольно ощутима. В матчах отбора основу ударную силу составляли Шевченко и Назаренко - 6 и 5 мячей соответственно, в то же время Милевский и Селезнев, как и Ярмоленко, забивали лишь андоррцам.

Следовательно, об 11 мячах Андорре должны быстро забыть. Впереди матчи плей-офф, выдуманные неясно для чего (в угоду расширения географии участников ЧМ или рекламодателей?), поэтому после 19 октября перед сборной Украины появится задача развеивать новые мифы.

В частности, о том, что украинцы не проходят стыковые матчи.

Олег Савицкий

Фото - УНИАН