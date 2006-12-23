Сколько стоит самая старая в мире хоккейная клюшка

Самая старая хоккейная клюшка в мире продана на аукционе за 1,9 миллиона долларов, передает агентство AFP. Новым владельцем раритета стал житель Канады, пожелавший остаться неизвестным. Он пока не решил, что будет делать с этой клюшкой, поэтому раритетный экспонат будет временно находиться в музее хоккейного Зала славы.

Представитель аукционного дома Auction Wire Дэвид Ромео, который занимался продажей клюшки, сообщил, что этот экспонат является одним из самых ценных в истории хоккея с шайбой. По его словам, новый владелец рад, что старинная клюшка останется в Канаде.

Напомним, что прежним владельцем клюшки был 45-летний житель Онтарио Гордон Шарп, которому этот раритет достался в детстве от отца. Шарп долгое время хранил ее в музее хоккейного Зала славы, но затем решил продать, заявив, что он не в силах больше платить крупные страховые взносы.

Эксперты считали, что минимальная сумма, за которую может быть продана клюшка – 4,25 миллиона долларов.

Лента.ру