Матч Азербайджан – Россия перерос в массовые драки фанов
09:28, 15 октября 2009Спорт
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Беспорядки были и на центральной трибуне
Во время матча отборочного турнира чемпионата мира-2010 между командами России и Азербайджана (1:1) беспорядки имели место не только на фанатских секторах, которые располагались за воротами, но и на центральной трибуне, где находился президент Азербайджана Ильхам АЛИЕВ, сообщает Газеты.Ru.
В результате произошедших стычек, части российских болельщиков потребовалось медицинская помощь, которую оказывали в находившейся на стадионе машине «скорой помощи».
После окончания матча беспорядки вспыхнули с новой силой. Один из автобусов с российскими болельщиками был блокирован местными жителями. В тоже время по всему Баку происходили стычки между фанатами.
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