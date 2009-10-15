Матч Азербайджан – Россия перерос в массовые драки фанов

Во время матча отборочного турнира чемпионата мира-2010 между командами России и Азербайджана (1:1) беспорядки имели место не только на фанатских секторах, которые располагались за воротами, но и на центральной трибуне, где находился президент Азербайджана Ильхам АЛИЕВ, сообщает Газеты.Ru.

В результате произошедших стычек, части российских болельщиков потребовалось медицинская помощь, которую оказывали в находившейся на стадионе машине «скорой помощи».

После окончания матча беспорядки вспыхнули с новой силой. Один из автобусов с российскими болельщиками был блокирован местными жителями. В тоже время по всему Баку происходили стычки между фанатами.