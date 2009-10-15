Донецкие альпинисты планируют занести уголь на Южный полюс

Донецкие альпинисты, в число которых входят и работники угольных предприятий, намерены в следующем 2010 году покорить один из пиков южного континента - Антарктиды и на правах первовосходителей присвоить ему имя «Пик Донбасса».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого областного совета со ссылкой на начальника Управления угольной промышленности облгосадминистрации Анатолия ВОВЧЕНКО.

По его словам, планируемое восхождение на новую высоту реализуется в рамках имиджевого проекта «Уголь Донбасса на вершинах мира».

Экспедицию 2010 года в Антарктиду возглавит председатель Донецкой областной федерации альпинизма, мастер спорта международного класса Сергей КОВАЛЕВ. Она запланирована на декабрь будущего года, и ей будет предшествовать серьезная и тщательная подготовка, ряд тренировочных сборов, отметил А.ВОВЧЕНКО. При этом он добавил, что в команде будут представлены альпинисты практически всех городов области.

В ОГА напомнили, что шахтеры-альпинисты Донецкого края уже на протяжении 3 лет реализуют имиджевый проект «Уголь Донбасса на вершинах мира». Первая часть проекта была реализована, когда в честь 75-летия Донецкой области (в 2007 году) донецкие шахтеры-альпинисты совершили восхождение на Говерлу и водрузили там флаг Украины и области, а также образец угля из донецкой шахты. Затем состоялось восхождение на высшую точку Европы - Монблан. Следующий шаг в честь 75-летия Донецкой области накануне Дня шахтера - 75 донетчан взошли на Эльбрус.

В 2008 году донецкими альпинистами был покорен Эверест, где на высоте 8848 м был также водружен флаг Украины и области и образец угля.

В нынешнем 2009 году альпинисты совершили первовосхождение на вершину в горах Тянь-Шаня (Кыргызстан) высотой 5132 м, куда ранее не ступала нога человека, и по праву первопроходцев присвоили ей имя «Пик шахтеров Украины».