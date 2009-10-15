Результаты матчей ЧМ-2010 по футболу
Впереди стыковые игры за 4 путевки
Завершились последние матчи группового этапа Чемпионата мира по футболу
Группа 1Португалия – Мальта 4:0
Швеция – Албания 4:1
Дания – Венгрия 0:1
1-е место заняла Дания - 21 очко, в плей-офф вышла Португалия - 19.
Швеция 18, Венгрия 16, Албания 7, Мальта 1
Группа 2Латвия – Молдова 3:2
Греция – Люксембург 2:1
Швейцария – Израиль 0:0
1-е место заняла Швейцария с 21 очком, в плей-офф вышла Греция - 20.
Латвия 17, Израиль 16, Люксембург 5, Молдова 3
Группа 3Чехия – С.Ирландия 0:0
Сан-Марино – Словения 0:3
Польша – Словакия 0:1
1-е место заняла Словакия с 22 очками, в плей-офф выходит Словения - 20.
Чехия 16, Северная Ирландия 15, Польша 11, Сан-Марино 0.
Группа 4 Лихтенштейн – Уэльс 0:2
Германия – Финляндия 1:1
Азербайджан – Россия 1:1
1-е место заняла Германия - 26 очков, в плей-офф выходит Россия - 22.
Финляндия 18, Уэльс 12, Азербайджан 5, Лихтенштейн 2.
Группа 5Эстония – Бельгия 2:0
Турция – Армения 2:0
Босния и Герцеговина – Испания 2:5
1-е место заняла Испания - 30 очков, в плей-офф выходит БиГ - 21.
Турция 15, Бельгия 10, Эстония 8, Армения 4
Группа 6 Андорра – Украина 0:6
Англия - Беларусь 3:0
Казахстан - Хорватия 1:2
1-е место заняла Англия - 27 очков, в плей-офф выходит Украина - 21.
Хорватия 20, Беларусь 13, Казахстан 6, Андорра 0
Группа 7 Румыния – Фареры 3:1
Литва – Сербия 2:1
Франция – Австрия 3:1
1-е место заняла Сербия - 22 очка, в плей-офф выходит Франция - 21.
Австрия 14, Литва 12, Румыния 12, Фареры 4
Группа 8Ирландия – Черногория 0:0
Болгария – Грузия 6:2
Италия – Кипр 3:2
1-е место занимает Италия - 24 очка, в плей-офф выходит Ирландия - 18.
Болгария 14, Кипр 9, Черногория 9, Грузия 3
Группа 9
1-е место заняла Голландия - 24 очка.
Норвегия 10, Шотландия 10, Македония 7, Исландия 5.
***
В финальную стадию Чемпионата мира, который начнется в ЮАР 11 июня 2010 года, выйдут 13 европейских команд.
Победители девяти отборочных групп выходят в финальный этап напрямую, а восемь команд из числа занявших вторые места разыграют между собой еще четыре путевки.
Африка делегирует шесть сборных, включая хозяев турнира. Северная, Южная и Центральная Америка будут представлены восемью командами, а остальные пять путевок получат команды Азии и Океании.