Результаты матчей ЧМ-2010 по футболу

Завершились последние матчи группового этапа Чемпионата мира по футболу

Группа 1 Португалия – Мальта 4:0

Швеция – Албания 4:1

Дания – Венгрия 0:1

1-е место заняла Дания - 21 очко, в плей-офф вышла Португалия - 19.

Швеция 18, Венгрия 16, Албания 7, Мальта 1

Группа 2 Латвия – Молдова 3:2

Греция – Люксембург 2:1

Швейцария – Израиль 0:0

1-е место заняла Швейцария с 21 очком, в плей-офф вышла Греция - 20.

Латвия 17, Израиль 16, Люксембург 5, Молдова 3

Группа 3 Чехия – С.Ирландия 0:0

Сан-Марино – Словения 0:3

Польша – Словакия 0:1

1-е место заняла Словакия с 22 очками, в плей-офф выходит Словения - 20.

Чехия 16, Северная Ирландия 15, Польша 11, Сан-Марино 0.

Группа 4 Лихтенштейн – Уэльс 0:2

Германия – Финляндия 1:1

Азербайджан – Россия 1:1

1-е место заняла Германия - 26 очков, в плей-офф выходит Россия - 22.

Финляндия 18, Уэльс 12, Азербайджан 5, Лихтенштейн 2.

Группа 5 Эстония – Бельгия 2:0

Турция – Армения 2:0

Босния и Герцеговина – Испания 2:5

1-е место заняла Испания - 30 очков, в плей-офф выходит БиГ - 21.

Турция 15, Бельгия 10, Эстония 8, Армения 4

Группа 6 Андорра – Украина 0:6

Англия - Беларусь 3:0

Казахстан - Хорватия 1:2

1-е место заняла Англия - 27 очков, в плей-офф выходит Украина - 21.

Хорватия 20, Беларусь 13, Казахстан 6, Андорра 0

Группа 7 Румыния – Фареры 3:1

Литва – Сербия 2:1

Франция – Австрия 3:1

1-е место заняла Сербия - 22 очка, в плей-офф выходит Франция - 21.

Австрия 14, Литва 12, Румыния 12, Фареры 4

Группа 8 Ирландия – Черногория 0:0

Болгария – Грузия 6:2

Италия – Кипр 3:2

1-е место занимает Италия - 24 очка, в плей-офф выходит Ирландия - 18.

Болгария 14, Кипр 9, Черногория 9, Грузия 3

Группа 9

1-е место заняла Голландия - 24 очка.

Норвегия 10, Шотландия 10, Македония 7, Исландия 5.

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В финальную стадию Чемпионата мира, который начнется в ЮАР 11 июня 2010 года, выйдут 13 европейских команд.

Победители девяти отборочных групп выходят в финальный этап напрямую, а восемь команд из числа занявших вторые места разыграют между собой еще четыре путевки.

Африка делегирует шесть сборных, включая хозяев турнира. Северная, Южная и Центральная Америка будут представлены восемью командами, а остальные пять путевок получат команды Азии и Океании.