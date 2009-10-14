Ющенко поздравил сборную Украины по футболу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил Национальную сборную команду Украины по футболу с очередной победой и выходом в плей-офф отборочного этапа Чемпионата мира 2010 года по футболу.

Как говорится в приветствии главы государства, размещенном на его официальном сайте, “своей уверенной игрой вы укрепили надежду миллионов украинских болельщиков на участие национальной сборной в решающих поединках следующего мирового первенства”.

“Мы верим в вас и ваши успехи”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 октября, сборная Украины выиграла со счетом 6:0 у сборной команды Андорры в последнем матче группового этапа Чемпионата мира по футболу.

Следовательно Украина, заняв 2-е место в своей отборочной группе, вышла в турнир плей-офф, где разыграет с определенной жеребьевкой сборной командой путевку на Чемпионат мира по футболу, который пройдет в Южноафриканской республике в 2010 году.