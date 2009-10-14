Андорра - Украина: на кого ставят букмекеры

Сборная Украины является фаворитом отборочного матча ЧМ-2010 против сборной Андорры по версии авторитетной букмекерской конторы "William Hill".

На победу украинской команды ставки принимаются как 1,01 к 1 (чем меньше коэффициент, тем больше вероятность события), а победа андоррцев оценивается коэффициентом 67,00. Ничейный результат - 15,00 к 1.

Самый вероятный счет матча, по мнению букмекеров, 3:0 или 4:0 в пользу сборной Украины (коэффициент 6 к 1).

Напомним, отборочный матч ЧМ-2010 Андорра - Украина состоится 14 октября. Начало игры в 18:30 по киевскому времени, прямая трансляция на ТРК "Украина".

Лига