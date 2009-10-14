Шовковский травмировался

Голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины получил повреждение спины. Неприятность случилась во вторник, во время тренировки украинской национальной команды в Андорре в рамках подготовки к сегодняшнему отборочному матчу ЧМ-2010 с национальной сборной этой страны.

Во время разминочных упражнений, которыми руководил тренер вратарей сборной Украины, Михаил Михайлов, Шовковский неудачно приземлился на газон и схватился за спину. После совещания с участием главного тренера сборной Украины Алексея Михайличенко и врача команды, было принято решение о том, что динамовский голкипер должен завершить тренировку. Впрочем, в раздевалку вратарь ушел только после того, как совершил цикл пробежек вокруг футбольного поля.

Степень серьезности повреждения Шовковского станет известной в ближайшие дни.

Динамо Киев от Шурика