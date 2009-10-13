Виталий Кличко остался без тренера

Фриц Здунек, тренер украинского боксера-тяжеловеса Виталия Кличко, завершил карьеру наставника. По словам Здунека, это решение он принял по настоянию врачей, обеспокоенных состоянием его здоровья. В прошлом году немецкий тренер лечился от рака, и сейчас из-за этой болезни у него возникли осложнения с сердцем, сообщает официальный сайт немецкой промоутерской компании Universum Box Promotion.

Здунек тренировал не только Кличко-старшего, но и нескольких боксеров, интересы которых представляет Universum Box Promotion. Его подопечными были, в частности, венгр Кароль Балзай, украинец Александр Дмитренко и другие. Здунек отметил, что сложности со здоровьем у него возникли в том числи и из-за длительных зарубежных поездок со своими боксерами.

Здунек стал тренером Виталия Кличко, когда тот вместе с младшим братом Владимиром был клиентом Universum Box Promotion. Несколько лет назад братья Кличко из Universum, создав собственную промоутерскую компанию. Тем не менее, Здунек остался тренером Кличко-старшего.

Наставником Владимира Кличко является известный британский тренер Эмануэль Стюард.

Лента.ру