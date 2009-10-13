У Михайличенко назвали главную проблему сборной Украины

Владимир Веремеев, помощник Алексея Михайличенко в сборной Украины, главной проблемой украинской команды в заключительном матче отбора на ЧМ-2010 с Андоррой называет недооценку соперника.

"Мы об этом говорили не раз, и Алексей Михайличенко называет основную проблему - это недооценка соперника.

Согласитесь, после победы над сборной Англии не предпринять последний шаг к матчам плей-офф, имея при этом в соперниках Андорру, - это будет катастрофой.

Мы разговариваем с ребятами на эту тему - они понимают важность будущей встречи", - цитирует Веремеева "Спорт-Экспресс в Украине".

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