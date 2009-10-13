Шовковский не хотел бы играть со сборной России

После победы над сборной Англии судьба второго места в группе полностью находится в руках сборной Украины. Для того чтобы сыграть в матчах плей-офф за выход в финальную часть ЧМ-2010, подопечным Алексея Михайличенко необходимо во что бы то ни стало обыграть аутсайдера группы, сборную Андорры, на ее поле. Поединок состоится 14-го октября в 18.30 (время киевское).

Подготовку к матчу наша национальная команда начала уже в воскресенье, а в понедельник Алексей Михайличенко рассказал о ней журналистам:

- Очень важно, что мы обыграли англичан и добились того, к чему стремились, – в первую очередь отметил тренер. – Теперь в последней игре все будет зависеть от нас самих. Но мы добиваемся от ребят того, чтобы они, во-первых, поняли всю важность предстоящей игры с Андоррой, а во-вторых, не забывали о том, что матч начинается со счета 0:0, который нас, естественно, не устраивает.

В последней игре было затрачено очень много как моральных, так и физических сил, поэтому нужно постараться как можно быстрее отойти и восстановиться. И если с физикой справиться легче, то с психологией значительно тяжелее. Необходимо, чтобы мы отнеслись к предстоящей игре как к самой важной в нашей группе, которая все расставит по своим местам.

О предстоящем матче журналисты расспросили также вратаря сборной Александра Шовковского.

- Матч с Англией отобрал очень много эмоций. Хватит ли сил и мотивации на игру с Андоррой?

- Как ни абсурдно это будет звучать, но предстоящая игра для нас самая важная в группе.

- На стадионе в Андорре поле на 7 метров меньше, чем стандартное. В чем заключается сложность короткого поля?

- Это будет зависеть от тактики на игру, которую выберет тренер. В первую очередь, в настрое и подготовке. Уже все издания написали о том, что если не обыгрывать Андорру, не стоит проходить дальше. С одной стороны, это так, но с другой – играть с командой, которая вдесятером обороняется и так играет на протяжении всего отборочного цикла, да еще и на нестандартном поле чрезвычайно сложно. Но никто не собирается на это жаловаться, все прекрасно понимают, что нет никакого смысла обыгрывать Англию, чтобы потом не выиграть у Андорры. При всем уважении к ребятам, которые там играют, сборная Украины обязана обыгрывать эту команду и зарабатывать три очка.

- Насколько долгий перелет влияет на игру?

- Это зависит от того, как к дороге относиться. Да, три с половиной часа полета до Барселоны, затем еще часа три с половиной езды на автобусе до Андорры. Но я считаю, это не может быть никаким оправданием в случае неудачи.

- Можешь назвать фамилию самого опасного форварда сборной Андорры?

- Я не смогу назвать фамилии ни одного футболиста.

- Украина находится всего в одном шаге от плей-офф. С кем бы хотелось встретиться на этом этапе?

- Учитывая наше положение на карте мира, я бы меньше всего хотел играть со сборной России.

ФК Динамо Киев