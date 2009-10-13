Впереди еще много Олимпийских игр

12 октября президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей БУБКА и руководитель представительства компании «Самсунг Электроникс» в Украине Йонг Чул ПАРК подписали соглашение о сотрудничестве на 2009-2012 годы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НОК Украины, это соглашение, как и предыдущие, включает предоставление средств и продукции компании для обеспечения подготовки украинских спортсменов к XXІ зимним Олимпийским играм 2010 года в Ванкувере, Олимпиады-2012 в Лондоне, а также І Юношеских Олимпийских игр – летних в Сингапуре-2010 и зимних в Инсбруке-2012.

«Уверен, что сегодняшнее событие позволит продолжить наши олимпийские проекты, ведь Национальный олимпийский комитет в полной мере выполняет заявленные раньше планы, не свернув ни одного запланированного проекта», - подчеркнул С.БУБКА.

В НОК отмечают, что сотрудничество с компанией началось еще в 2000 году, когда компания поддержала подготовку украинских атлетов к Играм в Сиднее. Помощь «Самсунг Электроникс» оказывала также во время подготовки к зимним Играм в Солт-Лейк-Сити и Турине, летних - в Афинах и Пекине.