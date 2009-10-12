В Андорру сборная Украины будет добираться восемь часов

В среду сборной Украины предстоит провести заключительный матч группового этапа отборочного цикла ЧМ-2010 — на выезде против сборной Андорры. Победа в этом поединке откроет команде Михайличенко путь к стыковым матчам, по итогам которых четыре из восьми сборных получат путевки в финальную часть чемпионата мира.

То, что последний шаг зачастую бывает самым трудным, украинская команда прочувствует еще за день до поединка. В Андорру национальная сборная отправится во вторник рано утром, и путь этот будет, мягко говоря, не легким. Сперва команду Михайличенко ждет достаточно длительный перелет (3,5 часа) в Барселону, после чего команда продолжит свой путь на автобусе, и спустя еще четыре часа прибудет к месту назначения. Учитывая время, которое игрокам, тренерскому штабу и персоналу команды придется потратить на таможенный контроль и получение багажа в аэропорту Барселоны, можно смело говорить о том, что общее время в пути составит никак не меньше восьми часов.

Добавим, что после столь утомительного путешествия на отдых у сборной Украины будет немногим более часа — едва разместившись в отеле, команда отправится на запланированную тренировку.

Динамо Киев от Шурика