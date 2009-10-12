Аршавин не хочет в соперники сборную Украины

Лидер сборной России Андрей Аршавин поделился мнением, с кем бы ему хотелось сыграть в плей-офф к Чемпионату мира в ЮАР.

Почти определился круг, из которого выберут будущего соперника для сборной России - это Словения или Словакия, Босния, Ирландия и, очень возможно - Украина.

"Хорошая компания. Не знаю даже, кого выбрать. Жалко, что Греция среди сеяных, - говорит Андрей Аршавин. - Давайте подумаем..."

"Британского футбола мне и так хватает. Словакия оставила не самые лучшие воспоминания. Босния сейчас, говорят, хороша. А об Украине и говорить нечего. Я бы выбрал Словению".

Победа Украины над Англией вас очень удивила? "В принципе, когда одна команда мотивирована на все сто, а другая совсем не мотивирована, ничего удивительного в победе первой нет", - заключил Аршавин.

Football.ua