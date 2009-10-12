Россияне мыслями уже на ЧМ-2010

Футбол, который продемонстрировала сборная России в матче с Германией, не оставил у президента Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко сомнений в том, что команда Гуса Хиддинка пробьется на чемпионат мира-2010.

В субботу россияне в "Лужниках" уступили сборной Германии со счетом 0:1, хотя создали немало голевых моментов. Немцы, игравшие последние 25 минут встречи в меньшинстве, забронировали путевку в ЮАР, подопечным Хиддинка предстоят стыковые матчи в ноябре.

"Если мы можем на уровне играть с Германией, то не имеет значения, кто нам попадется (в стыковых матчах), - сказал Мутко журналистам после игры. - Мы обязаны проходить на чемпионат мира. Без России чемпионат мира как свадьба без музыки".

РИА Новости