Украина - Англия: «желто-синие» осваивают психологию победителей

Наконец-то футбольный праздник пришел и на нашу улицу. Победа над сборной Англии, конечно, цена сама по себе как историческое достижение в захватывающем деле сбора скальпов сильных мира сего, но ее цена неизмеримо усиливается тем обстоятельством, что добыта она в принципиальном поединке, когда нужно было обеспечить результат, побеждать, как говорят, по заказу.

Как оказалось, у игроков сборной Украины все-таки где-то, на молекулярном уровне, в глубинах сознания, скрыты дополнительные резервы и мотивации для усиления игры.

Эти важные ингредиенты почему-то не активизировались в матчах с Казахстаном, Турцией, Беларусью, и срабатывали лишь против сильных соперников – той же Англии, Хорватии. О необходимости психологической готовности говорил накануне матча такой не последний человек в футболе как Сергей Балтача: «больше ответственности нужно брать игрокам, если такая атмосфера будет, все будет нормально, но этого должны хотеть сами ребята, ни один тренер их не заставит».

То то и оно, психология победителей – вещь просто крайне необходимая для игроков национальной сборной, ведь статус такой команды не позволяет ей проигрывать в принципе. Идеализм? Возможно. Но ко всему не забываем о том, что основные, финальные турниры, в которых принимают участие национальные сборные, кратковременные, здесь, обычно, нет места так называемой турнирной стратегии, когда можно где-то отпустить конкурента, а затем догнать его. Задача - побеждать в каждом матче. Кто способен провести на таком уровне 5-6 матчей подряд – тот и чемпион. Остальные подтягивают гетры и рассказывают потом, что мы, мол, были участниками.

Очевидно, что к такому максимализму большинство игроков в украинском футболе не готово, что и находит свое проявление на уровне сборной. Игроки которой, несмотря на мантры тренерского штаба и призывы прогрессивной футбольной общественности сами решают, насколько и в какой мере им выкладываться в матчах сборной, руководствуясь какими-то своими внутренними ощущениями.

В субботу же, в конечном итоге, было решено показать все и сверх того. И это поразило. Честное слово, поразило, какой уровень игры показала сборная Украины, какой потенциал кроется в нашем футболе в целом.

Обратите внимание, как довольно непринужденно нашлись замены таким основным игрокам сборной как Чигринский, Михалик, Алиев. Вместо них вышли совсем «необстрелянные» Ракицкий, Хачериди, Кобин, – и вполне законно разделили лавры победителей.

Конечно, нельзя было не заметить, что наша сборная показала против англичан два разных тайма, так сказать, активный и пассивный варианты. Вряд ли Михайличенко поставил такое задание в перерыве, очевидно, сработала та же психология, когда подсознательно хотелось играть на удерживание желаемого результата и прискорить ход часовой стрелки. Но даже и во втором тайме наша сборная была способна на опасные контрвыпады. Вспомним, прекрасный удар Ракицкого, выход один на один Ярмоленко.

Словом, шансы были и после перерыва. Возможно, нужно было прибегнуть к каким-то заменам для усиления игры, к переформатированию линий, но это, очевидно, не в духе Михайличенко. Уже не первый раз он в послематчевых интервью обосновывает такое свое нежелание относительно замен тем, что, мол, «я не уверен, что с выходом такого-то на поле что-то кардинально изменится, войти в игру очень сложно, поэтому мы не стали рисковать». Ну вот так, не любит человек рисковать...

Конечно, болельщикам с трибун хотелось бы показать большой палец вниз и требовать, чтобы украинская сборная дожала гостей, забила еще и еще. Но Терри и компания видели и не таких соперников. В целом мы должны поблагодарить англичан за то, что они мужественно восприняли решение словенского арбитра относительно удаления с поля вратаря Грина, и не прибегли ни к засушиванию игры, ни к откровенно грубым приемам против баловней судьбы, которыми стали в тот вечер «желто-синие», а продолжали играть в футбол, вполне прагматично оценивая ситуацию, которая складывалась на поле и держа в уме турнирную таблицу. Один лишь Капелло, чем ближе к финальному свистку, все темнел лицом. А затем после матча что-то долго выговаривал арбитру.

Как по мне, говорить было о чем, ведь эпизод с падением Милевского был далеко неоднозначным. Форвард успел пробросить мяч мимо голкипера, но вряд ли успел бы его догнать. В свою очередь Грин играл вполне по ситуации, бросился в ноги Милевскому без очевидного намерения сбивать его, в этом не было надобности.

Будем считать, что арбитр действовал в соответствии с рекомендациями ФИФА, в которых подобные эпизоды трактуются в пользу атакующей команды. Важно, что он этот эпизод заметил.

В дальнейшей перспективе важно вот что. Следует определиться все-таки с ролью пенальтиста в команде. Как не крути, у Шевченко это уже третий не реализованный пенальти (один – в «Милане», в финале Лиги чемпионов, второй – в матче сборной против Швейцарии), зачем и дальше пополнять этот список и испытывать судьбу, тем более, что в команде в целом есть кому метко и хладнокровно пробить с 11-метровой отметки.

А улыбка судьбы ой как понадобится нашей сборной в матчах плей-офф. Правда, на пути к этому еще есть Андорра, но всерьез рассуждать о том, успеют ли наши восстановиться к матчу против Андорры, в каком они будут состоянии, можно лишь в отношении отдельных игроков. А в целом сборная, которая на что-то претендует в этом жизненном цикле, должна проходить аутсайдеров без вариантов, любым имеющимся составом.

У победителей раны заживают быстрее. Тем более после такой исторической победы.

Рассуждать о будущем поединке за путевку в Африку нужно по нескольким аспектам.

Во-первых, как вписать два дополнительных сверхважных матча в осенний календарь, который и без того насыщен. Матчи национального чемпионата еще возможно перенести, а вот еврокубковые – не выйдет, нужно искать окна. Во-вторых, и это существеннее, появилась проблема стадиона, на котором будем принимать соперника, ведь после субботнего фейерверка «Днепр-Арена» оказалась под большим вопросом. В настоящее время пока еще неизвестны все обстоятельства этого «пылающего» инцидента. Вполне можно допустить, что это была провокация в расчете на техническое поражение сборной Украины, о чем говорил президент ФФУ Григорий Суркис в послематчевом комментарии. О своем намерении не оставить инцидент без наказания заявили и в Федерации футбола Англии. «Мы решили подать жалобу в ФИФА, наблюдатель которой также уделил внимание этим эпизодам матча. Он заверил, что донесет это к сведению дисциплинарного комитета, а мы подадим письменную жалобу. Мы не можем оставить это безнаказанным», – сказал руководитель пресс-службы английской федерации.

Но как бы ни сложилось с санкциями ФИФА, нужно делать серьезные выводы, в частности, и относительно наказания тех, кто отвечал за безопасность на «Днепр-Арене» в тот вечер.

Ну и главное, приходится напомнить, что все матчи плей-офф в истории сборной Украины оставили очень горькие воспоминания. Трижды выходили украинцы на такие стыковые этапы и трижды проигрывали: на ЧМ-98 –хорватам, на ЧЕ-2000 – словенцам, на ЧМ -2002 – немцам. Опыт негативный, но это тоже опыт, нужно наконец из него что-то и позитивное взять. В частности, относительно той же психологии победителей.

***По предварительным данным, среди команд, которые займут вторые места в своих группах, и выйдут в плей-офф, окажутся Греция, Франция, Россия, Португалия, Украина, Словения, Босния, Ирландия. Согласно регламенту ФИФА, четыре первые сборные из этого списка будут «сеянными» и не будут играть между собой.

Олег Савицкий

Фото - УНИАН