После матча Украина - Англия задержаны 6 украинских болельщиков

Вчера вечером в Днепропетровске задержаны 6 украинских болельщиков, бросавших пылающие флаеры во время футбольного матча между сборными Украина и Англии на стадионе «Днепр Арена».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника городского управления МВД, полковник милиции Владимир СЕДЛЕЦКИЙ.

По его словам, к пяти задержанным – двум киевлянам и трем жителям Днепропетровской области - применен админарест. Болельщик из Севастополя оштрафован.

В целом В.СЕДЛЕЦКИЙ отметил, что заметных нарушений общественного порядка в день проведения футбольного матча и после него зарегистрировано не было.

По словам полковника, общественный порядок на стадионе обеспечивали 1,5 тыс. милиционеров. Прилегающую к спортивной арене территорию патрулировали еще 500 правоохранителей.

В.СЕДЛЕЦКИЙ сообщил, что на сегодняшний день в Днепропетровске остается до 400 фанов английской футбольной сборной, ожидающих возвращения на родину. Милиция продолжает работать в усиленном режиме.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины по футболу 10 октября в матче отборочного тура Чемпионата мира по футболу-2010 против сборной Англии победила со счетом 1:0. Единственный гол - на счете игрока "Днепра" Сергея НАЗАРЕНКО.