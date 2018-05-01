Историческая победа сборной Украины в лицах и эпизодах (фоторепортаж)

Вчерашняя победа сборной Украины по футболу над англичанами в рамках отборочного турнира Чемпионата мира 2010 года и сегодня остается новостью №1 украинского веб-пространства.

"Желто-синюю" сборную сегодня поздравили Президент и премьер министр Украины. Не утихают и страсти вокруг этого поединка. Так представитель Футбольной ассоциации Англии заявил, что его страна подаст официальную жалобу в ФИФА по поводу файеров, которые были брошены болельщиками сборной Украины на поле "Днепр-Арены". Тренер англичан Фабио Капелло пожаловался на судейство, особенно по эпизоду с пенальти, назначенным в ворота его сборной.

Алексей Михайличенко, в свою очередь, не скрывал удовлетворения результатом, но призвал не спешить с поздравлениями: "Давайте охладим головы и как можно быстрее забудем о сегодняшней победе. Впереди - выездная игра с Андоррой, в отборе ЧЕ-2008 едва не омрачившей праздник сборной России".

Украинские же фанаты футбола уже мысленно в плей-офф, особенно их подогревает мысль о том, что в борьбе за путевку в Африку судьба может свести "желто-синих" с извечным принципиальным соперником - россиянами, которые в этом отборе демонстрируют очень неплохие результаты. Давать прогнозы, конечно, рано, пока же предлагаем Вашему вниманию подборку наиболее интересных эпизодов субботнего исторического матча.

Фото - УНИАН