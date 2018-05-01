Историческая победа сборной Украины в лицах и эпизодах (фоторепортаж)
11:09, 11 октября 2009
5721
"Давайте охладим головы и как можно быстрее забудем о победе. Впереди - выездная игра с Андоррой, в отборе ЧЕ-2008 едва не омрачившей праздник сборной России"...
Вчерашняя победа сборной Украины по футболу над англичанами в рамках отборочного турнира Чемпионата мира 2010 года и сегодня остается новостью №1 украинского веб-пространства.
"Желто-синюю" сборную сегодня поздравили Президент и премьер министр Украины. Не утихают и страсти вокруг этого поединка. Так представитель Футбольной ассоциации Англии заявил, что его страна подаст официальную жалобу в ФИФА по поводу файеров, которые были брошены болельщиками сборной Украины на поле "Днепр-Арены". Тренер англичан Фабио Капелло пожаловался на судейство, особенно по эпизоду с пенальти, назначенным в ворота его сборной.
Алексей Михайличенко, в свою очередь, не скрывал удовлетворения результатом, но призвал не спешить с поздравлениями: "Давайте охладим головы и как можно быстрее забудем о сегодняшней победе. Впереди - выездная игра с Андоррой, в отборе ЧЕ-2008 едва не омрачившей праздник сборной России".
Украинские же фанаты футбола уже мысленно в плей-офф, особенно их подогревает мысль о том, что в борьбе за путевку в Африку судьба может свести "желто-синих" с извечным принципиальным соперником - россиянами, которые в этом отборе демонстрируют очень неплохие результаты. Давать прогнозы, конечно, рано, пока же предлагаем Вашему вниманию подборку наиболее интересных эпизодов субботнего исторического матча.
Настроение украинских фанов было "зубастым"...
После стартового свистка земля под ногами англичан загорелась
Такие выходки могут дорого обойтись Украине
"Преванный полет" Милевского
Эх, Шева...
У Алиева сдавали нервы
Герой матча - Сергей Назаренко
Надежда сборной - Ярослав Ракицкий
А вот Тимощук игру с Андоррой пропустит - перебрал карточек
Шевченко аж из формы вон лез - так хотел реабилитироваться
Капитана англичан голыми руками не возьмешь. Терри с Милевским