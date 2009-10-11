Англия пожалуется ФИФА на поведение украинских фанатов
10:44, 11 октября 2009Спорт
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Арбитр дважды останавливал игру
|Обслуживающий персонал убирает файеры, которые украинские болельщики бросили к воротам национальной сборной Англии
"Мы решили направить жалобу в ФИФА, наблюдатель которой также уделил внимание этим эпизодам матча. Он заверил, что доведет это до сведения дисциплинарного комитета, а мы направим письменную жалобу. Мы не можем оставить это безнаказанным", - цитирует главу пресс-службы FA Адриана Бевингтона Sky Sports.
Напомним, в матче Украина - Англия рефери Дамир Скомина был вынужден дважды останавливать игру из-за файеров, которые бросили на поле украинские болельщики. Никто из игроков в этих моментах не пострадал.
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