Англия пожалуется ФИФА на поведение украинских фанатов

Федерация футбола Англии (FA) заявила о своем намерении направить жалобу в ФИФА в связи с поведением украинских болельщиков на матче Украина - Англия.

"Мы решили направить жалобу в ФИФА, наблюдатель которой также уделил внимание этим эпизодам матча. Он заверил, что доведет это до сведения дисциплинарного комитета, а мы направим письменную жалобу. Мы не можем оставить это безнаказанным", - цитирует главу пресс-службы FA Адриана Бевингтона Sky Sports.

Напомним, в матче Украина - Англия рефери Дамир Скомина был вынужден дважды останавливать игру из-за файеров, которые бросили на поле украинские болельщики. Никто из игроков в этих моментах не пострадал.

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