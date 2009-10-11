Ющенко поздравил сборную Украины по футболу с победой

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил Национальную сборную команду Украины по футболу с принципиальной победой в отборочном матче Чемпионата мира 2010 года по футболу.

Как сообщает пресс-служба главы государства, В.ЮЩЕНКО отметил, что в напряженном, бескомпромиссном поединке с одним из грандов мирового футбола украинские футболисты продемонстрировали прекрасную коллективную игру и доказали, что им по силе преодолеть любого соперника.

От имени всех украинских болельщиков Президент поблагодарил Национальную сборную за высокий профессионализм, спортивную доблесть и стремление к победе.

Глава государства пожелал команде здоровья, счастья, неисчерпаемой энергии и дальнейших спортивных побед на славу Украине.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины по футболу 10 октября в матче отборочного тура Чемпионата мира по футболу-2010 против сборной Англии одержала победу со счетом 1:0. Единственный гол - на счету игрока "Днепра" Сергея НАЗАРЕНКО.