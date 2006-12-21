Завтра в Харькове открывается первый мобильный каток.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета.

По информации начальника управления по вопросам физкультуры и спорта Виктора ХРИСТОЕВА, 22 декабря в 14.00 состоится презентация проекта «Мобильный каток» в районе Гидропарка.

Это совместный проект Харьковского горсовета и концерна «Сафари», который предусматривает открытие еще двух катков для массового катания на площади Свободы во время открытия городской новогодней елки 26 декабря.

По данным В.ХРИСТОЕВА, для строительства катков внедряется европейская технология строительства искусственных сезонных ледовых площадок, которые полностью независимы от погодных условий и работают автономно. Такие катки стали неотъемлемым зимним атрибутом городов Франции, Германии, Польши.

В этом году харьковчане и гости города также смогут в новогодние праздники стать зрителями сказочного ледового шоу, а затем и сами выйти на лед, сообщили в пресс-службе.