Результаты матчей ЧМ-2010 по футболу

Завершились очередные матчи группового этапа Чемпионата мира по футболу

Группа 1

Португалия – Венгрия 3:0

Дания – Швеция 1:0

В группе лидирует Дания - 21 очко, Португалия 16, Швеция 15, Венгрия 13, Албания 7, Мальта 1.

Следующие матчи 14 октября: Португалия – Мальта, Швеция – Албания, Дания – Венгрия.

Группа 2

Израиль – Молдова 3:1

Греция – Латвия 5:2

Люксембург - Швейцария 0:3

В группе лидирует Швейцария с 20 очками, Греция 17, Израиль 15, Латвия 14, Люксембург 5, Молдова 3.

Следующие матчи 14 октября: Латвия – Молдова, Греция – Люксембург, Швейцария – Израиль.

Группа 3

Словакия – Словения 0:2

Чехия – Польша 2:0

В группе лидирует Словакия 19 очков, Словения 17, Чехия 15, Северная Ирландия - 14, Польша 11, Сан-Марино 0.

Следующие матчи 14 октября: Чехия – С.Ирландия, Сан-Марино – Словения, Польша – Словакия.

Группа 4

Лихтенштейн – Азербайджан 0:2

Россия – Германия 0:1

Финляндия - Уэльс 2:1

В группе лидирует Германия - 25 очков, Россия 21, Финляндия 17, Уэльс 9, Азербайджан 4, Лихтенштейн 2.

Следующие матчи 14 октября: Лихтенштейн – Уэльс, Германия – Финляндия, Азербайджан – Россия.

Группа 5

Эстония – Босния и Герцеговина 0:2

Армения – Испания 1:2

Бельгия – Турция 2:0

В группе абсолютный лидер Испания - 27 очков, БиГ 21, Турция 12, Бельгия 10, Эстония 5, Армения 4.

Следующие матчи 14 октября: Эстония – Бельгия, Турция – Армения, БиГ – Испания.

Группа 6

Беларусь – Казахстан 4:0

Украина - Англия 1:0

В группе лидирует Англия - 24 очка, Украина 18, Хорватия 17, Беларусь 13, Казахстан 6, Андорра 0.

Следующие матчи 14 октября: Андорра – Украина, Англия - Беларусь, Казахстан - Хорватия.

Группа 7

Сербия – Румыния 5:0

Австрия – Литва 2:1

Франция - Фареры 5:0

В группе лидирует Сербия - 22 очка, Франция 18, Австрия 14, Литва 9, Румыния 9, Фареры 4.

Следующие матчи 14 октября: Румыния – Фареры, Литва – Сербия, Франция – Австрия.

Группа 8

Черногория – Грузия 2:1

Ирландия – Италия 2:2

Кипр - Болгария 4:1

В группе лидирует Италия - 21 очко, Ирландия 17, Болгария 11, Кипр 9, Черногория 8, Грузия 3.

Следующие матчи 14 октября: Ирландия – Черногория, Болгария – Грузия, Италия – Кипр.

Группа 9

В группе лидирует Голландия - 24 очка, Норвегия 10, Шотландия 10, Македония 7, Исландия 5.

В Группе 9 игры завершены

***

Напомним, что в финальную стадию Чемпионата мира, который начнется в ЮАР 11 июня 2010 года, выйдут 13 европейских команд.

Победители девяти отборочных групп выходят в финальный этап напрямую, а восемь команд из числа занявших вторые места разыграют между собой еще четыре путевки.

Африка делегирует шесть сборных, включая хозяев турнира. Северная, Южная и Центральная Америка будут представлены восемью командами, а остальные пять путевок получат команды Азии и Океании.