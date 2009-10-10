Сборная Украины выиграла у сборной Англии

В чрезвычайно напряженном матче отборочного тура ЧМ-2010 против сборной Англии сборная Украины по футболу одержала победу с минимальным счетом 1:0. Единственный гол - на счету игрока "Днепра" Сергея Назаренко.

Англичане большую часть матча играли вдесятером: на 14-й минуте матча Артем Милевский заработал пенальти, судья удалил с поля вратаря англичан Роберта Грина. Однако Андрей Шевченко, пробивая одиннадцатиметровый, попал в штангу.

В группе лидирует Англия - 24 очка, Украина 18, Хорватия 17, Беларусь 13, Казахстан 6, Андорра 0.

Следующие матчи 14 октября: Андорра – Украина, Англия - Беларусь, Казахстан - Хорватия.

Фото УНИАН