Сборная Украины выиграла у сборной Англии
21:09, 10 октября 2009Спорт
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Историческая победа
В чрезвычайно напряженном матче отборочного тура ЧМ-2010 против сборной Англии сборная Украины по футболу одержала победу с минимальным счетом 1:0. Единственный гол - на счету игрока "Днепра" Сергея Назаренко.
Англичане большую часть матча играли вдесятером: на 14-й минуте матча Артем Милевский заработал пенальти, судья удалил с поля вратаря англичан Роберта Грина. Однако Андрей Шевченко, пробивая одиннадцатиметровый, попал в штангу.
В группе лидирует Англия - 24 очка, Украина 18, Хорватия 17, Беларусь 13, Казахстан 6, Андорра 0.
Следующие матчи 14 октября: Андорра – Украина, Англия - Беларусь, Казахстан - Хорватия.
Фото УНИАН
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